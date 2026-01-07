Concert de Roberto Alagna Quartier des Artauds Auriol

Concert de Roberto Alagna

Dimanche 15 février 2026 de 18h à 19h30. Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15 19:30:00

2026-02-15

Roberto ALAGNA nous propose un récital ensoleillé de chansons italiennes dans un écrin purement acoustique.

Accompagné par la guitare de Jean-Félix LALANNE, l’accordéon de Roland ROMANELLI et les percussions de Pascal REVA, le ténor interprète les plus belles mélodies traditionnelles et contemporaines qui ont marqué son parcours et nourri ses inspirations.



Une promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens, entre émotion et passion, au rythme du patrimoine musical méditerranéen. .

Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 83 07 43 culture@mairie-auriol.fr

