Concert de Robin Leon Moosch

Concert de Robin Leon

Place de l’Eglise Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Connaissez-vous Robin Leon ? Ce jeune chanteur et trompettiste alsacien, vedette du schlager en Alsace et en Allemagne, proposera un concert aux sonorités de l’Avent sur le parvis de l’Eglise.

Place de l’Eglise Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 30 70

English :

Do you know Robin Leon? This young Alsatian singer and trumpeter, star of the schlager in Alsace and Germany, will be performing an Advent concert on the church square.

German :

Kennen Sie Robin Leon? Dieser junge elsässische Sänger und Trompeter, der im Elsass und in Deutschland ein Star des schlager ist, wird ein Konzert mit adventlichen Klängen auf dem Vorplatz der Kirche veranstalten.

Italiano :

Conoscete Robin Leon? Questo giovane cantante e trombettista alsaziano, star dello schlager in Alsazia e in Germania, terrà un concerto dal sapore d’Avvento sulla piazza della chiesa.

Espanol :

¿Conoce a Robin Leon? Este joven cantante y trompetista alsaciano, estrella del schlager en Alsacia y Alemania, ofrecerá un concierto con sabor a Adviento en la plaza de la iglesia.

