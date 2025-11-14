Concert de Robyn Bennett Arles

Concert de Robyn Bennett Arles vendredi 14 novembre 2025.

Concert de Robyn Bennett

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 23h. 9 AV SADI CARNOT Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Ce Vendredi 1 4 Novembre au cargo de nuit à Arles, venez vivre un concert qui vous emmèneras pour un hymne à l’action et dans un voyage musical aux confins du swing et de la soul.

Venez découvrir et assister au concert de la merveilleuse Robyn Bennett, qui vous envoutera avec sa voix sensuel et son timbre puissant et poétique. Dans son dernier triptyque musical MOVE, FEEL, LOVE , elle affirme sa force d’avancer quoi qu’il arrive, de rester positive, de garder le sourire et de partager les bonnes vibrations et l’amour. Alors, si vous aimez cette musique, venez l ‘écoutez et la ressentir: émotions fortes garanties ! .

9 AV SADI CARNOT Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

English :

This Friday, November 1 4, at the cargo de nuit in Arles, come and experience a concert that will take you on a hymn to action and a musical journey to the frontiers of swing and soul.

German :

Am Freitag, dem 1 4. November, findet im Cargo de Nuit in Arles ein Konzert statt, das Sie auf eine Hymne an die Aktion und auf eine musikalische Reise an die Grenzen von Swing und Soul mitnehmen wird.

Italiano :

Questo venerdì 1 4 novembre al cargo de nuit di Arles, venite a godervi un concerto che vi porterà in un viaggio musicale alle frontiere dello swing e del soul.

Espanol :

Este viernes 14 de noviembre en el cargo de nuit de Arles, venga a disfrutar de un concierto que le llevará en un viaje musical a las fronteras del swing y del soul.

