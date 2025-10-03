Concert de rock La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer
Concert de rock La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.
Concert de rock
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Concert Rock avec le groupe LA BASE.
Restauration possible, apéro dînatoire, planches à partager…
Entrée libre, gratuite et sans réservation . .
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com
L’événement Concert de rock Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Granville Terre et Mer