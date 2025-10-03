Concert de rock La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche

Concert Rock avec le groupe LA BASE.

Restauration possible, apéro dînatoire, planches à partager…

Entrée libre, gratuite et sans réservation . .

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com

