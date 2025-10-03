Concert de rock La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer

Concert de rock

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche

Concert Rock avec le groupe LA BASE.
Restauration possible, apéro dînatoire, planches à partager…
Entrée libre, gratuite et sans réservation .   .

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13  lacocottenormande50@gmail.com

