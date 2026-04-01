Concert de rock des Moutons électriques V and B Dives-sur-Mer
Concert de rock des Moutons électriques V and B Dives-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.
Concert de rock des Moutons électriques
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le V and B de Dives-sur-Mer vous propose ce moment convivial et musical avec le groupe de rock Les Moutons électriques.
Le V and B de Dives-sur-Mer vous propose ce moment convivial et musical avec le groupe de rock Les Moutons électriques. .
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
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English : Concert de rock des Moutons électriques
The V and B in Dives-sur-Mer is bringing you this musical treat with rock band Les Moutons électriques.
L’événement Concert de rock des Moutons électriques Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Normandie Pays d’Auge