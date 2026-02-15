Concert de Rock Electrique T’as vu l’heure ? Phoenix bar Coulounieix-Chamiers

Concert de Rock Electrique T’as vu l’heure ?

Phoenix bar 2372 Route de la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Né de la rencontre entre Caro Zalie , compositrice, chanteuse et musicienne passionnée et Philbo ardent féru de batterie.

Le projet prend son envol début 2025 avec l’arrivée de Tof , bassiste à la sensibilité subtile et au jeu solide et de Pat , guitariste à la ténacité et à la motivation sans faille.

T’as Vu L’Heure ? c’est un nouveau groupe de musique bergeracois, 100% compositions, en français, du rock éclectique où l’énergie brute se mêle à des émotions intenses.

Une invitation à lâcher prise et vivre pleinement l’instant présent. Portés par une voix féminine chargée d’émotions, ils partagent une musique énergique, des ambiances variées et originales.

Alors… T’as vu l’heure ? il est plus que temps de venir les rejoindre dans l’aventure !

Prochain concert Live Le Samedi 21 février 2026 à 21h au Phoenix-Bar

Phoenix bar 2372 Route de la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@tasvulheure.fr

