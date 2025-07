CONCERT DE ROCK Le Burgaud

CONCERT DE ROCK Le Burgaud samedi 19 juillet 2025.

CONCERT DE ROCK

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

« Sir Bob » est un groupe de rock de la région toulousaine composé de 5 membres Baptiste & Bastien, les guitaristes ; Raphaël, le bassiste ; Olivier, le batteur ; Sophie, la chanteuse.

Ces artistes se sont d’abord réunis avec une simple ambition faire de la musique ensemble.

Ce groupe de rock est porté par une diversité d’influences et de styles, allant des classiques des années 70 aux sonorités plus modernes du rock garage.

Chaque membre apporte son propre talent et sa personnalité unique à la dynamique du groupe. D’une énergie débordante, n’hésitez pas à allez les voir sur scène ils vous mettront du bon son dans vos oreilles ! 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 burgaud31@gmail.com

English :

« Sir Bob » is a 5-piece rock band from the Toulouse region: Baptiste & Bastien, the guitarists; Raphaël, the bassist; Olivier, the drummer; Sophie, the singer.

These artists first came together with a simple ambition: to make music together.

German :

« Sir Bob » ist eine Rockband aus der Region Toulouse, die aus fünf Mitgliedern besteht: Baptiste & Bastien, die Gitarristen; Raphaël, der Bassist; Olivier, der Schlagzeuger; Sophie, die Sängerin.

Diese Künstler haben sich zunächst mit einem einfachen Ziel zusammengefunden: gemeinsam Musik zu machen.

Italiano :

i « Sir Bob » sono una rock band di 5 elementi della regione di Tolosa: i chitarristi Baptiste e Bastien, il bassista Raphaël, il batterista Olivier e la cantante Sophie.

Questi artisti si sono riuniti con una semplice ambizione: fare musica insieme.

Espanol :

« Sir Bob » es un grupo de rock de 5 músicos de la región de Toulouse: los guitarristas Baptiste y Bastien, el bajista Raphaël, el batería Olivier y la cantante Sophie.

Estos artistas se reunieron por primera vez con una simple ambición: hacer música juntos.

L’événement CONCERT DE ROCK Le Burgaud a été mis à jour le 2025-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE