Concert de rock Les Chestnuts Etoile Park 26 Eoile Park 26 Étoile-sur-Rhône

Eoile Park 26 Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-08-30

Ils étaient là en Mai et ils reviennent en Août !

Clôturez le mois en beauté avec un groupe rock énergique ! Guitares, voix puissantes et ambiance de folie au programme!

Restauration sur place.

Eoile Park 26 Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes etoilepark26@gmail.com

English :

They were here in May and they’re back in August!

Bring the month to a close with an energetic rock band! Guitars, powerful vocals and a crazy atmosphere!

Catering on site.

German :

Sie waren im Mai da und kommen im August wieder!

Lassen Sie den Monat mit einer energiegeladenen Rockband ausklingen! Gitarren, kraftvolle Stimmen und eine ausgelassene Stimmung stehen auf dem Programm!

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Sono stati qui a maggio e tornano ad agosto!

Chiudiamo il mese con un’energica rock band! Chitarre, voci potenti e un’atmosfera pazzesca!

Catering in loco.

Espanol :

Estuvieron aquí en mayo y vuelven en agosto

Cierre el mes con un grupo de rock lleno de energía Guitarras, voces potentes y un ambiente de locura

Catering in situ.

