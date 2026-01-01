Concert de Rock Pop Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage
Concert de Rock Pop Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage samedi 17 janvier 2026.
Concert de Rock Pop
Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Début de saison musicale pour le quatuor de Chestnuts. Au programme Du rock et de la pop musique
Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76
English :
The Chestnuts quartet kick off their musical season. On the program: Rock and pop music
L’événement Concert de Rock Pop Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme