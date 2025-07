Concert de rock psychédéliques Bistrot Culture Ainay-le-Château

Concert de rock psychédéliques Bistrot Culture Ainay-le-Château mercredi 23 juillet 2025.

Concert de rock psychédéliques

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Le groupe Picanha de Chernobill arrive tout droit du Brésil pour jouer leurs compositions de rock psychédéliques, le mercredi 23 juillet à 19h au Bistrot Culture

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

The band Picanha de Chernobill comes all the way from Brazil to play their psychedelic rock compositions on Wednesday, July 23rd at 7pm at Bistrot Culture

German :

Die Band Picanha de Chernobill kommt direkt aus Brasilien und spielt ihre psychedelischen Rockkompositionen am Mittwoch, den 23. Juli um 19 Uhr im Bistrot Culture

Italiano :

I Picanha de Chernobill arrivano dal Brasile per suonare le loro composizioni di rock psichedelico mercoledì 23 luglio alle 19.00 al Bistrot Culture

Espanol :

Picanha de Chernobill llega desde Brasil para tocar sus composiciones de rock psicodélico el miércoles 23 de julio a las 19:00 en el Bistrot Culture

