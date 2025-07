Concert de rock psychédéliques Hérisson

Concert de rock psychédéliques Hérisson mercredi 23 juillet 2025.

Concert de rock psychédéliques

Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Le groupe Picanha de Chernobill arrive tout droit du Brésil pour jouer leurs compositions de rock psychédéliques, le 28 juillet à 19h, à l’occasion des Apéros Musicaux du lundi à Hérisson.

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

The band Picanha de Chernobill comes all the way from Brazil to play their psychedelic rock compositions, on July 28 at 7pm, during the Apéros Musicaux du lundi at Hérisson.

German :

Die Band Picanha de Chernobill kommt direkt aus Brasilien und spielt ihre psychedelischen Rockkompositionen am 28. Juli um 19 Uhr im Rahmen der Montagsmusik-Aperitifs in Igel.

Italiano :

I Picanha de Chernobill arrivano dal Brasile per suonare le loro composizioni di rock psichedelico il 28 luglio alle 19.00, nell’ambito della serie Apéros Musicaux du lundi all’Hérisson.

Espanol :

Picanha de Chernobill llega desde Brasil para tocar sus composiciones de rock psicodélico el 28 de julio a las 19.00 horas, en el marco del ciclo Apéros Musicaux du lundi en Hérisson.

