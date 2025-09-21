Concert de rock Slingers Duo Taverne du Musée de la bière Stenay

Concert de rock Slingers Duo Taverne du Musée de la bière Stenay dimanche 21 septembre 2025.

Concert de rock Slingers Duo

Taverne du Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez swinger à la Taverne du Musée grâce à l’ambiance du groupe rock »n »roll Slingers Duo !

Profitez du moment avec une boisson, une planche apéritive ou une tartine de terroir.Tout public

Taverne du Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

Swing by the Museum Tavern and enjoy the rock ‘n’ roll ambience of Slingers Duo!

Enjoy the moment with a drink, an aperitif or a local tartine.

German :

Swingen Sie in der Taverne des Museums dank der Stimmung der Rock »n »Roll-Band Slingers Duo!

Genießen Sie den Moment mit einem Getränk, einem Aperitif-Brett oder einem Brot aus der Region.

Italiano :

Passate alla Taverna del Museo e godetevi l’atmosfera rock’n’roll dello Slingers Duo!

Godetevi il momento con un drink, un aperitivo o un panino locale.

Espanol :

Pásate por la Taberna del Museo y disfruta del ambiente rock’n’roll del dúo Slingers

Disfrute del momento con una copa, un aperitivo o un bocadillo local.

L’événement Concert de rock Slingers Duo Stenay a été mis à jour le 2025-09-03 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE