Concert de Rockchoeur Saint-Palais
Concert de Rockchoeur Saint-Palais vendredi 7 novembre 2025.
Concert de Rockchoeur
2 Rue de l’Église Saint-Palais Cher
Début : 2025-11-07 19:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Le groupe Rockchoeur donne un concert à l’église de Saint-Palais.
Venez découvrir ce groupe et danser une bonne partie de la soirée. La chorale rock vous fera vivre un beau moment musical avec un répertoire connu de tous ! Bonne ambiance garantie ! .
2 Rue de l’Église Saint-Palais 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 75 75 contact@terresduhautberry.fr
English :
The Rockchoeur group gives a concert at Saint-Palais church.
German :
Die Gruppe Rockchoeur gibt ein Konzert in der Kirche von Saint-Palais.
Italiano :
Il gruppo Rockchoeur tiene un concerto nella chiesa di Saint-Palais.
Espanol :
El grupo Rockchoeur da un concierto en la iglesia de Saint-Palais.
