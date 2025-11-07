Concert de Rockchoeur

2 Rue de l’Église Saint-Palais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Le groupe Rockchoeur donne un concert à l’église de Saint-Palais.

Venez découvrir ce groupe et danser une bonne partie de la soirée. La chorale rock vous fera vivre un beau moment musical avec un répertoire connu de tous ! Bonne ambiance garantie ! .

2 Rue de l’Église Saint-Palais 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 75 75 contact@terresduhautberry.fr

English :

The Rockchoeur group gives a concert at Saint-Palais church.

German :

Die Gruppe Rockchoeur gibt ein Konzert in der Kirche von Saint-Palais.

Italiano :

Il gruppo Rockchoeur tiene un concerto nella chiesa di Saint-Palais.

Espanol :

El grupo Rockchoeur da un concierto en la iglesia de Saint-Palais.

L’événement Concert de Rockchoeur Saint-Palais a été mis à jour le 2025-10-29 par OT BOURGES