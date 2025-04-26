Concert de Roma Luca

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concert solo indie rock de la chanteuse et compositrice Roma Luca qui cultive tout autant l’expé et l’alternatif que la chanson française.

Avec son deuxième EP, Séléné, attendu pour avril 2026, l’artiste consolide un projet de soft rock français contrasté, porté par une plume forte d’évocations et criante de réel.

Une proposition ample, une poésie ouverte, une voix souple et large de la scène alternative française.

Planches apéro de 19h à 21h.

https://www.youtube.com/watch?v=KAJEF68FNDY .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Roma Luca Mesquer a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44