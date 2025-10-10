Concert de Romy Lwiz au Friko Friko Guimaëc
Concert de Romy Lwiz au Friko Friko Guimaëc vendredi 10 octobre 2025.
Concert de Romy Lwiz au Friko
Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Romy Lwiz interprète ses compos en français, une guitare et un violon comme bagages pour porter leurs paroles. Celles des groupes qui les inspirent sont aussi reprises à la sauce folk, pour un voyage en Hexagone, dans les States de John Prine et Big Thief, mais aussi en Irlande, à Glasgow…
Entrée libre. .
Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Romy Lwiz au Friko Guimaëc a été mis à jour le 2025-09-30 par OT BAIE DE MORLAIX