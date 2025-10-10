Concert de Romy Lwiz au Friko Friko Guimaëc

Concert de Romy Lwiz au Friko Friko Guimaëc vendredi 10 octobre 2025.

Concert de Romy Lwiz au Friko

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Romy Lwiz interprète ses compos en français, une guitare et un violon comme bagages pour porter leurs paroles. Celles des groupes qui les inspirent sont aussi reprises à la sauce folk, pour un voyage en Hexagone, dans les States de John Prine et Big Thief, mais aussi en Irlande, à Glasgow…

Entrée libre. .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

