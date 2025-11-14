Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Rubiks Rue du Canal Fillé

Concert de Rubiks Rue du Canal Fillé vendredi 14 novembre 2025.

Concert de Rubiks

Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé Sarthe

Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Rubiks vous donne rendez-vous pour son concert !
Reprise des années 80   .

Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 87 61 01  lebalmoulinsart@gmail.com

L’événement Concert de Rubiks Fillé a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe