Concert de Rubiks Rue du Canal Fillé
Concert de Rubiks Rue du Canal Fillé vendredi 14 novembre 2025.
Concert de Rubiks
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Rubiks vous donne rendez-vous pour son concert !
Reprise des années 80 .
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 87 61 01 lebalmoulinsart@gmail.com
English :
Rubiks invites you to his concert!
German :
Rubiks lädt Sie zu seinem Konzert ein!
Italiano :
Rubiks vi invita al suo concerto!
Espanol :
¡Rubiks te invita a su concierto!
L’événement Concert de Rubiks Fillé a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe