CONCERT DE RUFUS WAINWRIGHT La Mals Théâtre de Sochaux Sochaux

CONCERT DE RUFUS WAINWRIGHT

La Mals Théâtre de Sochaux 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Concert de Rufus Wainwright (Pop Folk Rock)

Icône canado-américaine à l’œuvre foisonnante, Rufus Wainwright choisit la proximité d’un concert dépouillé pour revisiter ses plus beaux titres. Sa venue dans notre théâtre à l’italienne est une occasion unique de savourer, au plus près, le talent d’un compositeur majeur de notre temps.

À Montbéliard, sa venue est un événement. Loin des grandes scènes qu’il fréquente habituellement, le musicien aux multiples métamorphoses se livre dans un cadre intime, livrant toute l’amplitude expressive de son timbre lyrique et brut, capable de passer d’un murmure à une déflagration.

Dans la lignée de Leonard Cohen, Joni Mitchell ou Jeff Buckley, Rufus Wainwright fait partie de ces artistes à part qui offrent, dans un monde saturé de bruit, le luxe d’un silence habité et la grâce d’un moment vrai. .

La Mals Théâtre de Sochaux 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : CONCERT DE RUFUS WAINWRIGHT

L’événement CONCERT DE RUFUS WAINWRIGHT Sochaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD