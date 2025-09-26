CONCERT DE RYAT Le Soler
CONCERT DE RYAT Le Soler vendredi 26 septembre 2025.
CONCERT DE RYAT
Lieu-dit Mas de l’Eula Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
La prodige de Los Angeles, RYAT (Christina Teleaer), électrise le public avec son électro avant-pop. Un voyage sensoriel et poétique « beat couture », voix célestes, textures sonores inédites.
.
Lieu-dit Mas de l’Eula Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 57 46 chateaunadalhainaut@gmail.com
English :
Los Angeles prodigy RYAT (Christina Teleaer) electrifies audiences with her avant-pop electro. A sensory and poetic journey: beat couture, celestial vocals and original sound textures.
German :
Das Wunderkind aus Los Angeles, RYAT (Christina Teleaer), elektrisiert das Publikum mit ihrem Avant-Pop-Elektro. Eine sinnliche und poetische Reise: « Beat Couture », himmlische Stimmen, neuartige Klangtexturen.
Italiano :
Il prodigio di Los Angeles RYAT (Christina Teleaer) elettrizza il pubblico con la sua electro avant-pop. Un viaggio sensoriale e poetico: beat couture, voci celestiali e tessiture sonore originali.
Espanol :
El prodigio de Los Ángeles RYAT (Christina Teleaer) electriza al público con su avant-pop electro. Un viaje sensorial y poético: beat couture, voces celestiales y originales texturas sonoras.
L’événement CONCERT DE RYAT Le Soler a été mis à jour le 2025-09-04 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME