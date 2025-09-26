CONCERT DE RYAT Le Soler

CONCERT DE RYAT Le Soler vendredi 26 septembre 2025.

CONCERT DE RYAT

Lieu-dit Mas de l’Eula Le Soler Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

La prodige de Los Angeles, RYAT (Christina Teleaer), électrise le public avec son électro avant-pop. Un voyage sensoriel et poétique « beat couture », voix célestes, textures sonores inédites.

Lieu-dit Mas de l’Eula Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 57 46 chateaunadalhainaut@gmail.com

English :

Los Angeles prodigy RYAT (Christina Teleaer) electrifies audiences with her avant-pop electro. A sensory and poetic journey: beat couture, celestial vocals and original sound textures.

German :

Das Wunderkind aus Los Angeles, RYAT (Christina Teleaer), elektrisiert das Publikum mit ihrem Avant-Pop-Elektro. Eine sinnliche und poetische Reise: « Beat Couture », himmlische Stimmen, neuartige Klangtexturen.

Italiano :

Il prodigio di Los Angeles RYAT (Christina Teleaer) elettrizza il pubblico con la sua electro avant-pop. Un viaggio sensoriale e poetico: beat couture, voci celestiali e tessiture sonore originali.

Espanol :

El prodigio de Los Ángeles RYAT (Christina Teleaer) electriza al público con su avant-pop electro. Un viaje sensorial y poético: beat couture, voces celestiales y originales texturas sonoras.

