Concert de rythme signé Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Concert de rythme signé

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez découvrir 20 musiciens en résidence !

.

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover 20 musicians in residence!

L’événement Concert de rythme signé Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre