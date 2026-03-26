Concert de rythme signé Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Concert de rythme signé Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône dimanche 12 avril 2026.
Concert de rythme signé
Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez découvrir 20 musiciens en résidence !
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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr
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English :
Come and discover 20 musicians in residence!
L’événement Concert de rythme signé Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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