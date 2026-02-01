Concert De Sable et de Lune Salle Polyvalente Saint-Julien-en-Quint
Concert De Sable et de Lune
Salle Polyvalente Le Village Saint-Julien-en-Quint Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
2026-02-15
Rencontre de l’univers poétique de Fédérico Garcia Lorca au son de la guitare et de la danse.
Salle Polyvalente Le Village Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 53 11 11 chantequint26150@gmail.com
English :
Fédérico Garcia Lorca’s poetic universe meets the sound of guitar and dance.
