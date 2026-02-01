Concert De Sable et de Lune Salle Polyvalente Saint-Julien-en-Quint

Concert De Sable et de Lune

Salle Polyvalente Le Village Saint-Julien-en-Quint Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : 2026-02-15

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Rencontre de l’univers poétique de Fédérico Garcia Lorca au son de la guitare et de la danse.

.

Salle Polyvalente Le Village Saint-Julien-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 53 11 11 chantequint26150@gmail.com

English :

Fédérico Garcia Lorca’s poetic universe meets the sound of guitar and dance.

