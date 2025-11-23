Concert de Saint Cécile Lyre Touloise Salle de l’Arsenal Toul

Concert de Saint Cécile Lyre Touloise

La Lyre Touloise et son groupe Blues’n lyre vous invite pour leur concert annuel de la Sainte Cécile.

Sous la direction de Julien Creusot, venez profiter d’un temps porté sous le signe de la musique.

Entrée libre buvetteTout public

Salle de l'Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est lalyretouloise@gmail.com

English :

La Lyre Touloise and its band Blues’n lyre invite you to their annual Saint Cecilia concert.

Under the direction of Julien Creusot, come and enjoy a time of music.

Free admission refreshment bar

German :

Die Lyre Touloise und ihre Band Blues’n lyre laden Sie zu ihrem jährlichen Konzert anlässlich der Heiligen Cäcilie ein.

Unter der Leitung von Julien Creusot genießen Sie eine Zeit, die ganz im Zeichen der Musik steht.

Freier Eintritt Getränkestand

Italiano :

La Lyre Touloise e il suo gruppo Blues’n lyre vi invitano al loro concerto annuale per celebrare la festa di Santa Cecilia.

Diretti da Julien Creusot, venite a godervi un momento di musica.

Ingresso libero bar per rinfreschi

Espanol :

La Lyre Touloise y su grupo Blues’n lyre le invitan a su concierto anual para celebrar el día de Santa Cecilia.

Dirigido por Julien Creusot, venga a disfrutar de un rato de música.

Entrada gratuita bar

