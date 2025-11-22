Concert de Saint-Cécile

Outarville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Laissez-vous porter par l’harmonie et l’émotion lors du concert de Sainte Cécile présenté par la Musique d’Outarville !

Véritable rendez-vous musical de fin d’année, ce moment privilégié réunira passionnés, curieux et amoureux des belles sonorités autour d’un programme riche, varié et soigneusement préparé.

Les musiciens vous offriront un voyage musical mêlant tradition, énergie et sensibilité, dans une ambiance chaleureuse où chaque note résonne comme une invitation au partage. Entre pièces emblématiques, surprises musicales et cohésion de l’orchestre, ce concert promet un instant artistique à la fois vivant, généreux et accessible à tous.

Un moment convivial, festif et inspirant, parfait pour célébrer ensemble Sainte Cécile et la magie de la musique ! .

Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 50 19

English :

Let yourself be carried away by harmony and emotion at the Sainte Cécile concert presented by the Musique d?Outarville!

German :

Lassen Sie sich von Harmonie und Emotionen tragen, wenn das Cäcilienkonzert von der Musique d’Outarville präsentiert wird!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dall’armonia e dall’emozione del concerto Sainte Cécile presentato dalla Musique d’Outarville!

Espanol :

¡Déjese llevar por la armonía y la emoción en el concierto Sainte Cécile presentado por la Musique d’Outarville!

L’événement Concert de Saint-Cécile Outarville a été mis à jour le 2025-11-14 par OT GRAND PITHIVERAIS