Concert de Saint-Nicolas Chorale Chantemai Église de l’Assomption Gondreville

Concert de Saint-Nicolas Chorale Chantemai

Église de l’Assomption 3 rue de l’église Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La chorale Chantemai célèbre Saint Nicolas, avec la participation des Amis du Chant de Dieulouard.

Un concert idéal pour débuter les fêtes de fin d’année, à l’église de Gondreville.Tout public

0 .

Église de l’Assomption 3 rue de l’église Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 59 55 41

English :

The Chantemai choir celebrates Saint Nicolas, with the participation of Les Amis du Chant de Dieulouard.

An ideal concert to kick off the festive season, at Gondreville church.

L’événement Concert de Saint-Nicolas Chorale Chantemai Gondreville a été mis à jour le 2025-11-27 par MT TERRES TOULOISES