Concert de Sainte-Cécile 2025 Salle des fêtes Thierville-sur-Meuse

Concert de Sainte-Cécile 2025

Salle des fêtes Avenue Goubet Thierville-sur-Meuse Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

L’HMT vous invite à fêter les musiciens lors de son Concert de Sainte-Cécile !

Le meilleur de notre programme musical avec des chansons, du classique, des musiques de film et de Jeux Vidéo !

Venez nombreux participer à un concert toujours particulier dans son ambiance détendue et joyeuse !Tout public

Salle des fêtes Avenue Goubet Thierville-sur-Meuse 55840 Meuse Grand Est +33 6 32 46 69 61

English :

The HMT invites you to celebrate musicians at its Concert de Sainte-Cécile!

The best of our musical program, with songs, classical music, film scores and video games!

Come one, come all to a concert that’s always special in its relaxed, joyful atmosphere!

German :

Die HMT lädt Sie ein, die Musiker bei ihrem Cäcilienkonzert zu feiern!

Das Beste aus unserem Musikprogramm mit Chansons, Klassik, Filmmusik und Videospielen!

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an einem Konzert teil, das in seiner entspannten und fröhlichen Atmosphäre immer etwas Besonderes ist!

Italiano :

L’HMT vi invita a festeggiare i musicisti con il Concerto di Santa Cecilia!

Il meglio del nostro programma musicale, con canzoni, musica classica, musica da film e videogiochi!

Venite tutti ad un concerto che è sempre speciale, con la sua atmosfera rilassata e gioiosa!

Espanol :

¡El HMT le invita a celebrar a los músicos en su Concierto de Santa Cecilia!

¡Lo mejor de nuestra programación musical, con canciones, música clásica, música de cine y videojuegos!

¡Venga uno, vengan todos a un concierto siempre especial, con su ambiente relajado y alegre!

