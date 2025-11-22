Concert de Sainte-Cécile Bourges

Concert de Sainte-Cécile Bourges samedi 22 novembre 2025.

Concert de Sainte-Cécile

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Forte de ses 80 artistes musiciennes et musiciens, l’Harmonie de Bourges est heureuse de vous accueillir pour ce concert de l’automne !

Sous la direction de Serge Conte et Olivier Bougain, l’orchestre explore toutes les facettes de son univers sonore œuvres classiques revisitées, musiques de film, créations originales et hommages à de grands compositeurs comme Maurice Ravel.

La réservation est fortement conseillé pour assister à ce concert. 10 .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

With its 80 musicians, the Harmonie de Bourges is delighted to welcome you to this autumn concert!

German :

Die Harmonie de Bourges mit ihren 80 Musikerinnen und Musikern freut sich, Sie zu diesem Herbstkonzert begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Con i suoi 80 musicisti, l’Harmonie de Bourges è lieta di darvi il benvenuto a questo concerto autunnale!

Espanol :

Con sus 80 músicos, la Harmonie de Bourges le da la bienvenida a este concierto de otoño

