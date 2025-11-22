Concert de Sainte-Cécile Bourges
Concert de Sainte-Cécile Bourges samedi 22 novembre 2025.
Concert de Sainte-Cécile
34 rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22
Forte de ses 80 artistes musiciennes et musiciens, l’Harmonie de Bourges est heureuse de vous accueillir pour ce concert de l’automne !
Sous la direction de Serge Conte et Olivier Bougain, l’orchestre explore toutes les facettes de son univers sonore œuvres classiques revisitées, musiques de film, créations originales et hommages à de grands compositeurs comme Maurice Ravel.
La réservation est fortement conseillé pour assister à ce concert.
34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
With its 80 musicians, the Harmonie de Bourges is delighted to welcome you to this autumn concert!
German :
Die Harmonie de Bourges mit ihren 80 Musikerinnen und Musikern freut sich, Sie zu diesem Herbstkonzert begrüßen zu dürfen!
Italiano :
Con i suoi 80 musicisti, l’Harmonie de Bourges è lieta di darvi il benvenuto a questo concerto autunnale!
Espanol :
Con sus 80 músicos, la Harmonie de Bourges le da la bienvenida a este concierto de otoño
