Concert de Sainte Cécile Cernay

Concert de Sainte Cécile

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-16 16:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-16

La musique municipale de Masevaux rend hommage à Sainte Cécile dans un concert au profit de l’association “Trait d’union”.

Un concert de bienfaisance par la musique municipale de Masevaux, en hommage à Sainte Cécile. Un voyage musical à travers la France pour soutenir l’association “Trait d’union”. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 64 22 74

English :

The Masevaux municipal music band pays tribute to Saint Cecilia in a concert benefiting the ?Trait d?union? association.

German :

Die Stadtmusik Masevaux ehrt die Heilige Cäcilie mit einem Konzert zugunsten des Vereins Trait d’union .

Italiano :

La banda municipale di Masevaux rende omaggio a Santa Cecilia in un concerto a favore dell’associazione Trait d’union.

Espanol :

La banda municipal de Masevaux rinde homenaje a Santa Cecilia en un concierto a beneficio de la asociación Trait d’union?

