Concert de Sainte Cécile Cernay dimanche 16 novembre 2025.
Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Un concert de bienfaisance par la musique municipale de Masevaux, en hommage à Sainte Cécile. Un voyage musical à travers la France pour soutenir l’association “Trait d’union”. .
Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 64 22 74
English :
The Masevaux municipal music band pays tribute to Saint Cecilia in a concert benefiting the ?Trait d?union? association.
German :
Die Stadtmusik Masevaux ehrt die Heilige Cäcilie mit einem Konzert zugunsten des Vereins Trait d’union .
Italiano :
La banda municipale di Masevaux rende omaggio a Santa Cecilia in un concerto a favore dell’associazione Trait d’union.
Espanol :
La banda municipal de Masevaux rinde homenaje a Santa Cecilia en un concierto a beneficio de la asociación Trait d’union?
