Concert de Sainte-Cécile La Margelle Civray

Concert de Sainte-Cécile

La Margelle 12 place du Générale de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Chorale de Saint-Secondin en 1ère partie. .

La Margelle 12 place du Générale de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine pres@civraymusicale.fr

English : Concert de Sainte-Cécile

German : Concert de Sainte-Cécile

Italiano :

Espanol : Concert de Sainte-Cécile

L’événement Concert de Sainte-Cécile Civray a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou