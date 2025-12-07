Concert de Sainte Cécile de l’Orchestre d’Harmonie de Golbey Centre Culturel Golbey

Concert de Sainte Cécile de l’Orchestre d’Harmonie de Golbey

Centre Culturel 2 RUE JEAN BOSSU Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

L’Orchestre d’Harmonie de Golbey vous invite à son traditionnel concert de Sainte Cécile, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique !

Sous la baguette d’Arnaud George, les musiciens vous proposeront un programme riche et varié mêlant émotions, énergie et convivialité.

De grands classiques aux musiques de films, en passant par des œuvres modernes et surprenantes, il y en aura pour tous les goûts !

Venez partager ce moment chaleureux et festif, en compagnie d’un orchestre passionné et enthousiaste.

Un bel après-midi musical vous attend au centre culturel de Golbey !Tout public

0 .

Centre Culturel 2 RUE JEAN BOSSU Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 6 10 33 57 00

English :

The Orchestre d?Harmonie de Golbey invites you to its traditional Sainte Cécile concert, a not-to-be-missed event for all music lovers!

Under the baton of Arnaud George, the musicians will offer a rich and varied program combining emotion, energy and conviviality.

From the great classics to film music, as well as surprising modern works, there’s something for everyone!

Come and share this warm and festive moment, in the company of a passionate and enthusiastic orchestra.

A wonderful musical afternoon awaits you at Golbey’s cultural center!

L’événement Concert de Sainte Cécile de l’Orchestre d’Harmonie de Golbey Golbey a été mis à jour le 2025-11-26 par OT EPINAL ET SA REGION