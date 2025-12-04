Concert de Sainte Cécile

Eglise Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La fanfare de Jumilhac à l’église

La fanfare de Jumilhac à l’église .

Eglise Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine fcoinaud@club-internet.fr

English : Concert de Sainte Cécile

The Jumilhac brass band at the church

L’événement Concert de Sainte Cécile Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2025-12-02 par Isle-Auvézère