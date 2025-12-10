Concert de Sainte-Cécile Macau

Concert de Sainte-Cécile

12 Rue Camille Godard Macau Gironde

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert de Sainte-Cécile 2025

Nous sommes ravis de vous présenter Florilège, notre concert de Sainte-Cécile !

Nous vous attendons nombreux le 13 décembre à 20h30 à la salle François-Mitterrand de Macau !

Au programme

– Musique classique

– Bandes originales de films

– Musique de variété

Bonus de la soirée

La buvette sera ouverte !

Tout est réuni pour faire de ce concert un véritable florilège musical ! .

12 Rue Camille Godard Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 26 15 64 association@musicamau.fr

