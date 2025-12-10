Concert de Sainte-Cécile Macau
Concert de Sainte-Cécile Macau samedi 13 décembre 2025.
Concert de Sainte-Cécile
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert de Sainte-Cécile 2025
Nous sommes ravis de vous présenter Florilège, notre concert de Sainte-Cécile !
Nous vous attendons nombreux le 13 décembre à 20h30 à la salle François-Mitterrand de Macau !
Au programme
– Musique classique
– Bandes originales de films
– Musique de variété
Bonus de la soirée
La buvette sera ouverte !
Tout est réuni pour faire de ce concert un véritable florilège musical ! .
12 Rue Camille Godard Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 26 15 64 association@musicamau.fr
