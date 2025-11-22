Concert de Sainte-Cécile Magny-Fouchard
Concert de Sainte-Cécile
Salle des fêtes Magny-Fouchard Aube
Début : 2025-11-22 18:30:00
2025-11-22
Envie d’une fin d’après-midi festive ? Rendez-vous à Magny-Fouchard pour écouter la représentation de la Lyre Vendeuvroise !
L’école de musique vous livrera un répertoire musical varié au sein de la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Magny-Fouchard 10140 Aube Grand Est la.lyre.vendeuvroise.10140@gmail.com
