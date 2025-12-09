Concert de Sainte Cécile par La Bazadaise Bazas

Concert de Sainte Cécile par La Bazadaise

L’association La Bazadaise vous donne rendez-vous pour son concert de Sainte-Cécile !

Pas de chichis, pas de prétention juste des musiciens passionnés qui vous invitent à un moment convivial, festif et chaleureux.

Au programme

L’Orchestre Sud-Gironde (OSG) dirigé par Gilles Dubard

L’Atelier Jazz dirigé par Blaise Michaut

L’Atelier Rock Musiques actuelles dirigé par Blaise Michaut et Romain Cherrier

La Banda “Les Vasates” dirigée par Cloé Dousselin

Tous ces ensembles font partie de la même famille l’association La Bazadaise, qui œuvre depuis plus d’un siècle pour faire vivre la musique à Bazas et dans tout le Sud-Gironde. .

Salle des conférences Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 49 89 40

