Concert de Sainte Cécile Église Saint-Vincent-des-Prés

Concert de Sainte Cécile

Église Place Émile Renault Saint-Vincent-des-Prés Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Lors de ce concert, l’ensemble des musiciens présentera les morceaux travaillés cette année dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’église sera chauffée pour l’occasion.

Entrée gratuite Ouverture des portes à 20h00 .

Église Place Émile Renault Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Sainte Cécile Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Maine Saosnois