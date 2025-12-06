Concert de Sainte Cécile Église Saint-Vincent-des-Prés
Église Place Émile Renault Saint-Vincent-des-Prés Sarthe
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Lors de ce concert, l’ensemble des musiciens présentera les morceaux travaillés cette année dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’église sera chauffée pour l’occasion.
Entrée gratuite Ouverture des portes à 20h00 .
Église Place Émile Renault Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
