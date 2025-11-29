Concert de Sainte Cécile Ste Cécile avec Cors des Alpes à l’Eglise de Saujon Eglise de Saujon Saujon

Concert de Sainte Cécile Ste Cécile avec Cors des Alpes à l’Eglise de Saujon

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Harmonie et AlpenMusik 3 musiciens professionnels de renom venant avec leurs cuivres et Cors des Alpes Christophe Coronas trompettiste, Didier Mercier trompettiste et Benjamin Vuadens tromboniste, Samedi 29 novembre 2025 à l’église de Saujon.

.

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 84 32 annelisebouquet@wanadoo.fr

English :

Harmonie and AlpenMusik: 3 renowned professional musicians with their brass instruments and alphorns: Christophe Coronas trumpeter, Didier Mercier trumpeter and Benjamin Vuadens trombonist, Saturday November 29, 2025 at Saujon church.

German :

Harmonie und AlpenMusik: 3 renommierte Berufsmusiker kommen mit ihren Blechblasinstrumenten und Alphörnern: Christophe Coronas Trompeter, Didier Mercier Trompeter und Benjamin Vuadens Posaunist, Samstag, 29. November 2025 in der Kirche von Saujon.

Italiano :

Harmonie e AlpenMusik: 3 rinomati musicisti professionisti con i loro strumenti a fiato e alphorn: Christophe Coronas alla tromba, Didier Mercier alla tromba e Benjamin Vuadens al trombone, sabato 29 novembre 2025 nella chiesa di Saujon.

Espanol :

Harmonie y AlpenMusik: 3 músicos profesionales de renombre con sus instrumentos de viento y sus trompas: Christophe Coronas a la trompeta, Didier Mercier a la trompeta y Benjamin Vuadens al trombón, sábado 29 de noviembre de 2025 en la iglesia de Saujon.

L’événement Concert de Sainte Cécile Ste Cécile avec Cors des Alpes à l’Eglise de Saujon Saujon a été mis à jour le 2025-11-03 par Mairie de Saujon