Concert de Sainte Cécile Ste Cécile avec Cors des Alpes à l’Eglise de Saujon Eglise de Saujon Saujon
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Harmonie et AlpenMusik 3 musiciens professionnels de renom venant avec leurs cuivres et Cors des Alpes Christophe Coronas trompettiste, Didier Mercier trompettiste et Benjamin Vuadens tromboniste, Samedi 29 novembre 2025 à l’église de Saujon.
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 84 32 annelisebouquet@wanadoo.fr
English :
Harmonie and AlpenMusik: 3 renowned professional musicians with their brass instruments and alphorns: Christophe Coronas trumpeter, Didier Mercier trumpeter and Benjamin Vuadens trombonist, Saturday November 29, 2025 at Saujon church.
German :
Harmonie und AlpenMusik: 3 renommierte Berufsmusiker kommen mit ihren Blechblasinstrumenten und Alphörnern: Christophe Coronas Trompeter, Didier Mercier Trompeter und Benjamin Vuadens Posaunist, Samstag, 29. November 2025 in der Kirche von Saujon.
Italiano :
Harmonie e AlpenMusik: 3 rinomati musicisti professionisti con i loro strumenti a fiato e alphorn: Christophe Coronas alla tromba, Didier Mercier alla tromba e Benjamin Vuadens al trombone, sabato 29 novembre 2025 nella chiesa di Saujon.
Espanol :
Harmonie y AlpenMusik: 3 músicos profesionales de renombre con sus instrumentos de viento y sus trompas: Christophe Coronas a la trompeta, Didier Mercier a la trompeta y Benjamin Vuadens al trombón, sábado 29 de noviembre de 2025 en la iglesia de Saujon.
