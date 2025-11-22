Concert de Sainte Cécile

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’Union Musicale de Tergnier vous donne rendez-vous lors de ses concerts annuels. Des moments

musicaux au répertoire varié, mêlant grandes oeuvres classiques et pièces de variétés. 0 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Sainte Cécile Tergnier a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard