Concert de Sainte Cécile Tergnier
Concert de Sainte Cécile Tergnier samedi 22 novembre 2025.
Concert de Sainte Cécile
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 17:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’Union Musicale de Tergnier vous donne rendez-vous lors de ses concerts annuels. Des moments
musicaux au répertoire varié, mêlant grandes oeuvres classiques et pièces de variétés. 0 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Sainte Cécile Tergnier a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard