Concert de Sainte-Cécile Vernoil-le-Fourrier

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Les Membres de l’Harmonie de Vernoil-le-Fourrier et leur directeur, Frédéric Chicoisne, vous invitent à leur concert de Sainte-Cécile.

Au programme cette année des variétés françaises, des musiques du monde et de films.

A la fin du concert, les musiciens partagent avec vous le verre de l’amitié.

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 15h. .

Place du champ de foire Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 58 26 harmonie.vernoil@gmail.com

English :

The members of the Harmonie de Vernoil-le-Fourrier and their director, Frédéric Chicoisne, invite you to their Sainte-Cécile concert.

German :

Die Mitglieder der Harmonie von Vernoil-le-Fourrier und ihr Leiter, Frédéric Chicoisne, laden Sie zu ihrem Konzert anlässlich der Heiligen Cäcilie ein.

Italiano :

I membri della banda di Vernoil-le-Fourrier e il loro direttore, Frédéric Chicoisne, vi invitano al concerto di Santa Cecilia.

Espanol :

Los miembros de la banda de música de Vernoil-le-Fourrier y su director, Frédéric Chicoisne, le invitan a su concierto de Santa Cecilia.

