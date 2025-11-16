Concert de Sainte-Cécile Vernoil-le-Fourrier
Concert de Sainte-Cécile Vernoil-le-Fourrier dimanche 16 novembre 2025.
Concert de Sainte-Cécile
Place du champ de foire Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire
Les Membres de l’Harmonie de Vernoil-le-Fourrier et leur directeur, Frédéric Chicoisne, vous invitent à leur concert de Sainte-Cécile.
Au programme cette année des variétés françaises, des musiques du monde et de films.
A la fin du concert, les musiciens partagent avec vous le verre de l’amitié.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 15h. .
Place du champ de foire Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 58 26 harmonie.vernoil@gmail.com
English :
The members of the Harmonie de Vernoil-le-Fourrier and their director, Frédéric Chicoisne, invite you to their Sainte-Cécile concert.
German :
Die Mitglieder der Harmonie von Vernoil-le-Fourrier und ihr Leiter, Frédéric Chicoisne, laden Sie zu ihrem Konzert anlässlich der Heiligen Cäcilie ein.
Italiano :
I membri della banda di Vernoil-le-Fourrier e il loro direttore, Frédéric Chicoisne, vi invitano al concerto di Santa Cecilia.
Espanol :
Los miembros de la banda de música de Vernoil-le-Fourrier y su director, Frédéric Chicoisne, le invitan a su concierto de Santa Cecilia.
