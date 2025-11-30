Concert de Sainte Cécile Espace Philippe Auguste Vernon
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon
Début : 2025-11-30 16:00:00
La Philharmonie de Vernon vous donne rendez-vous pour son concert de la Sainte-Cécile, placé sous le signe de la création et recréation.
Dimanche 30 novembre à 16h
Tarifs 10 € par adulte, 5 € par enfant, gratuit pour les moins de 12 ans.
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
