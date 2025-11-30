Concert de Sainte Cécile Espace Philippe Auguste Vernon

Concert de Sainte Cécile

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-30 16:00:00

La Philharmonie de Vernon vous donne rendez-vous pour son concert de la Sainte-Cécile, placé sous le signe de la création et recréation.

Dimanche 30 novembre à 16h

Théâtre Yolande Moreau Vernon

Tarifs 10 € par adulte, 5 € par enfant, gratuit pour les moins de 12 ans.

Billets en vente à La Compagnie des Livres. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

English : Concert de Sainte Cécile

