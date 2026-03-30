Concert de Sainte Cécile Place de l’Église Voiteur
Concert de Sainte Cécile Place de l’Église Voiteur samedi 21 novembre 2026.
Concert de Sainte Cécile
Place de l’Église Eglise de Voiteur Voiteur Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Le concert de Ste Cécile sera centré sur l’Europe du Nord, de l’Ecosse à la Scandinavie, en passant par les Pays Bas, par les styles de musique, mais aussi les compositeurs phares de cette Europe nordique. .
Place de l’Église Eglise de Voiteur Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 47 07 13 musiquevoiteur@gmail.com
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English : Concert de Sainte Cécile
L’événement Concert de Sainte Cécile Voiteur a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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