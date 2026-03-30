Concert de Sainte Cécile Place de l’Église Voiteur

Concert de Sainte Cécile

Place de l’Église Eglise de Voiteur Voiteur Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Le concert de Ste Cécile sera centré sur l’Europe du Nord, de l’Ecosse à la Scandinavie, en passant par les Pays Bas, par les styles de musique, mais aussi les compositeurs phares de cette Europe nordique. .

Place de l’Église Eglise de Voiteur Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 47 07 13 musiquevoiteur@gmail.com

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English : Concert de Sainte Cécile

L’événement Concert de Sainte Cécile Voiteur a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu