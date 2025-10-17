Concert de saison Cordes d’Or Cellier de Clairvaux Dijon

Concert de saison Cordes d’Or Cellier de Clairvaux Dijon vendredi 17 octobre 2025.

Concert de saison Cordes d’Or

Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille Dijon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

La música callada est une œuvre majeure du compositeur catalan Federico Mompou, dans laquelle il tente de traduire, selon ses dires, l’idée d’une musique qui serait la voix même du silence .

C’est par leur arrangement pour deux guitares, une formation idéale pour un concert intimiste et une projection vidéo, que le duo de guitares Louis Ménissier et Antoine Fréjean ainsi que l’artiste vidéaste Adèle Javaux-Thiriet proposent une version élargie du cycle emblématique de Mompou. .

Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté associationcordes@gmail.com

English : Concert de saison Cordes d’Or

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de saison Cordes d’Or Dijon a été mis à jour le 2025-10-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)