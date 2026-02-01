Concert de salsa en Chaponie La Chaponade Saint-Christophe-sur-Dolaison

Concert de salsa en Chaponie

La Chaponade 321 route du Camp d’Eycenac Saint-Christophe-sur-Dolaison Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

C’est autour d’un répertoire allant de Mercado Negro à Spanish Harlem Orchestra, Sonora Carruseles, Willie Rosario et bien d’autres, que la Tremenda Descarga propose un programme musical énergique au rythme de la clave et des percussions latines !

English :

With a repertoire ranging from Mercado Negro to Spanish Harlem Orchestra, Sonora Carruseles, Willie Rosario and many others, Tremenda Descarga offers an energetic musical program to the rhythm of the clave and Latin percussion!

