Concert de Sandra Dovin Limeray

Concert de Sandra Dovin

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Samedi 21 février 2026, 20:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Concert de Sandra Dovin le samedi 21 février 2026.

Le centre de Limeray organise un concert de Sandra Dovin le samedi 21 février 2026, au profit des Restos du Cœur d’Indre-et-Loire.

Réservation par téléphone. 15 .

+33 6 87 58 35 70

English : Concert by Sandra Dovin

Concert by Sandra Dovin on Saturday, 21st February 2026.

