Concert de Sandra Dovin Limeray

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Concert de Sandra Dovin le samedi 21 février 2026.
Le centre de Limeray organise un concert de Sandra Dovin le samedi 21 février 2026, au profit des Restos du Cœur d’Indre-et-Loire.
Réservation par téléphone. 15 .
11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 58 35 70
English : Concert by Sandra Dovin
Concert by Sandra Dovin on Saturday, 21st February 2026.
