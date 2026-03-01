Concert de Sanseverino à Laon Laon
Concert de Sanseverino à Laon Laon samedi 14 mars 2026.
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 15:45:00
2026-03-14
Sanseverino live à Laon !
Depuis plus de trente ans Sanseverino visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant, réinventant ses propres chansons. L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, sax et guitare, comme qui dirait à l’ancienne mais pourtant bien actuel. Ça swingue, ça percute, ça décolle…en un mot ça shuffle ! Et qui sait si Mister Spock ne va pas débouler des étoiles…
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
Sanseverino live in Laon!
