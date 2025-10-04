Concert de Sarthe Lyric « Une grande histoire d’amour… de la mélodie à l’opéra » Neufchâtel-en-Saosnois

Église Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 19:30:00

2025-10-04

Dans le cadre du Festival Musique & Patrimoine en Pays de la Loire

Concert donné par Sarthe Lyric avec au programme Poulenc, Fauré, Reynaldo Hahn, Gounod, Puccini, Verdi.

Avec Katalin Vamosi, soprano, Yanis Benabdallah ténor, Dimitri Negrimovski, pianiste et Fernand Legeard, récitant.

Collecte de dons en faveur de la restauration d’un vitrail de l’Église Saint Etienne. .

Église Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

As part of the Festival Musique & Patrimoine en Pays de la Loire

German :

Im Rahmen des Festivals Musik & Kulturerbe in Pays de la Loire

Italiano :

Nell’ambito del Festival Musique & Patrimoine en Pays de la Loire

Espanol :

En el marco del Festival Musique & Patrimoine en Pays de la Loire

