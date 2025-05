Concert de Sasetcho – Eu, 7 juin 2025 16:00, Eu.

Seine-Maritime

Concert de Sasetcho Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Début : 2025-06-07 16:00:00

fin : 2025-06-07 17:30:00

2025-06-07

A l’occasion de la 22ème édition des Rendez-vous aux jardins qui se déroulera du 6 au 8 juin, venez assister au concert de Sasetcho. Durée 1h30

Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

English : Concert de Sasetcho

For the 22nd Rendez-vous aux jardins, June 6-8, come and enjoy a concert by Sasetcho. Duration: 1h30

German :

Anlässlich der 22. Ausgabe der Rendez-vous aux jardins, die vom 6. bis 8. Juni stattfindet, besuchen Sie das Konzert von Sasetcho. Dauer: 1.30 Uhr

Italiano :

Nell’ambito del 22° Rendez-vous aux jardins, che si terrà dal 6 all’8 giugno, venite a godervi un concerto di Sasetcho. Durata: 1h30

Espanol :

En el marco del 22º Rendez-vous aux jardins, que se celebra del 6 al 8 de junio, venga a disfrutar de un concierto de Sasetcho. Duración: 1h30

