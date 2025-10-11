Concert de Saxophones Cénac-et-Saint-Julien

Concert de Saxophones Cénac-et-Saint-Julien samedi 11 octobre 2025.

Concert de Saxophones

Salle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : 2025-10-11

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le quatuor de saxophones Flexisax anime depuis 20 ans les soirées d’été de Marqueyssac. Les quatre musiciens manient avec brio la musique et l’humour et vous proposeront un programme autour du jazz, des musiques de films et du monde.

C’est une soirée cabaret, nous vendrons des boissons à l’entracte

C’est une soirée cabaret, nous vendrons des boissons à l’entracte et les patisseries seront offertes! .

Salle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 63 61

English : Concert de Saxophones

The Flexisax saxophone quartet has been enlivening Marqueyssac’s summer evenings for 20 years. The four musicians combine music and humor with brio, and offer a program of jazz, film and world music.

This is a cabaret evening, and we’ll be selling drinks at the interval

German : Concert de Saxophones

Das Saxophonquartett Flexisax belebt seit 20 Jahren die Sommerabende in Marqueyssac. Die vier Musiker gehen gekonnt mit Musik und Humor um und bieten Ihnen ein Programm rund um Jazz, Filmmusik und Weltmusik.

Es ist ein Kabarettabend, in der Pause verkaufen wir Getränke

Italiano :

Il quartetto di sassofoni Flexisax anima da 20 anni le serate estive del Marqueyssac. I quattro musicisti hanno una miscela brillante di musica e umorismo e si esibiranno in un programma di jazz, film e world music.

Si tratta di una serata di cabaret, con vendita di bevande nell’intervallo

Espanol : Concert de Saxophones

El cuarteto de saxofones Flexisax lleva 20 años animando las veladas estivales de Marqueyssac. Los cuatro músicos tienen una brillante mezcla de música y humor, e interpretarán un programa de jazz, cine y músicas del mundo.

Se trata de una velada de cabaret, con venta de bebidas en el descanso

