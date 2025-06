Concert de Saxophones Villefranche-de-Rouergue 22 juin 2025 07:00

Aveyron

Concert de Saxophones Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Rendez vous le Dimanche 22 juin à 16h à Chapelle des Pénitents Noirs pour un concert de saxophonistes du Conservatoire de L’Aveyron

Entrée libre, participation libre

Concert de l’Ensemble Départemental de saxophones !

L’ensemble départemental de saxophones réunit les élèves saxophonistes de toutes les antennes du Conservatoire de l’Aveyron. Il met à l’honneur la palette complète des instruments constituant la famille des saxophones, du plus aigu au plus grave, du sopranino au sax basse !

Sous la houlette de leur enseignante, Florence Charron, et pour fêter la musique en ce mois de juin, ils présentent un programme composé d’oeuvres de Bach, Walter, Janequin, Purcell, Grieg et Dvorak.

Dimanche 22 juin à 16h

Chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue

Entrée libre, participation libre

Concert organisé en partenariat avec la ville de Villefranche de Rouergue .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Join us on Sunday June 22nd at 4pm at Chapelle des Pénitents Noirs for a concert by saxophonists from the Aveyron Conservatoire

Free admission, free participation

German :

Am Sonntag, den 22. Juni um 16 Uhr findet in der Chapelle des Pénitents Noirs ein Konzert von Saxophonisten des Conservatoire de L’Aveyron statt

Eintritt frei, Teilnahme frei

Italiano :

Domenica 22 giugno alle 16.00, presso la Chapelle des Pénitents Noirs, si terrà un concerto dei sassofonisti del Conservatorio dell’Aveyron

Ingresso libero, partecipazione gratuita

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 22 de junio a las 16:00 h en la Chapelle des Pénitents Noirs para asistir a un concierto de saxofonistas del Conservatorio de Aveyron

Entrada libre, participación gratuita

L’événement Concert de Saxophones Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)