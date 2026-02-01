Concert de Schmaltibeck Fontaine-Simon

Concert de Schmaltibeck Fontaine-Simon vendredi 27 février 2026.

Fontaine-Simon Eure-et-Loir

Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 22:00:00

2026-02-27

Spectacle musical qui appelle au voyage.
Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   fontainecafe28240@gmail.com

English :

A musical show that takes you on a journey.

