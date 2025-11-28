Concert De Schubert à Piazzolla Place St Pierre Orthez
Concert De Schubert à Piazzolla Place St Pierre Orthez vendredi 28 novembre 2025.
Concert De Schubert à Piazzolla
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Concert de musique de chambre en duo, trio et quatuor.
Au programme Schubert, Mendelssohn, Farrenc, Faure, Piazzola…. .
Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
