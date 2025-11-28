Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert De Schubert à Piazzolla Place St Pierre Orthez

Concert De Schubert à Piazzolla

Concert De Schubert à Piazzolla Place St Pierre Orthez vendredi 28 novembre 2025.

Concert De Schubert à Piazzolla

Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Concert de musique de chambre en duo, trio et quatuor.
Au programme Schubert, Mendelssohn, Farrenc, Faure, Piazzola….   .

Place St Pierre Eglise St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

English : Concert De Schubert à Piazzolla

German : Concert De Schubert à Piazzolla

Italiano :

Espanol : Concert De Schubert à Piazzolla

L’événement Concert De Schubert à Piazzolla Orthez a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur de Béarn