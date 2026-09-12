Concert de Season au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Concert de Season au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Season est un groupe de musique de Bordeaux, dans un style musical Pop & Soul avec une touche Jazzy.

Chanté en Anglais et Français, avec un répertoire élégant et une voix sublime sur une base piano ou guitare selon le répertoire choisi.

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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

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English :

Season is a band from Bordeaux that plays pop and soul music with a jazzy touch.

They sing in English and French, featuring an elegant repertoire and a sublime voice, accompanied by piano or guitar depending on the song.

L’événement Concert de Season au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge