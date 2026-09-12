Concert de Season au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
vendredi 25 septembre 2026 · Zac du Val de Seugne · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Concert de Season au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Season est un groupe de musique de Bordeaux, dans un style musical Pop & Soul avec une touche Jazzy.
Chanté en Anglais et Français, avec un répertoire élégant et une voix sublime sur une base piano ou guitare selon le répertoire choisi.
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
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English :
Season is a band from Bordeaux that plays pop and soul music with a jazzy touch.
They sing in English and French, featuring an elegant repertoire and a sublime voice, accompanied by piano or guitar depending on the song.
L’événement Concert de Season au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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