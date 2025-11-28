Concert de Seb Gauthier Salle Denfert Rochereau Decize
Concert de Seb Gauthier Salle Denfert Rochereau Decize vendredi 28 novembre 2025.
Concert de Seb Gauthier
Salle Denfert Rochereau Rue Denfert Rochereau Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Concert avec grand nom de la chanson française, alliant paroles et musique » Kilo de plume, kilo de plomb ».
Place au talent et à la créativité poétique !
Participation au chapeau
Organisé par l’association Planètes des Songes .
Salle Denfert Rochereau Rue Denfert Rochereau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté philippe.rollin54@gmail.com
English : Concert de Seb Gauthier
German : Concert de Seb Gauthier
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Seb Gauthier Decize a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Sud Nivernais