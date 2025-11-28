Concert de Seb Gauthier Salle Denfert Rochereau Decize

Concert de Seb Gauthier Salle Denfert Rochereau Decize vendredi 28 novembre 2025.

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert Rochereau Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00

2025-11-28

Concert avec grand nom de la chanson française, alliant paroles et musique  » Kilo de plume, kilo de plomb  ».
Place au talent et à la créativité poétique !

Participation au chapeau
Organisé par l’association Planètes des Songes   .

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert Rochereau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   philippe.rollin54@gmail.com

