Concert de Seb Gauthier Salle Denfert Rochereau Decize

Concert de Seb Gauthier

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert Rochereau Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

2025-11-28

Concert avec grand nom de la chanson française, alliant paroles et musique » Kilo de plume, kilo de plomb ».

Place au talent et à la créativité poétique !

Participation au chapeau

Organisé par l’association Planètes des Songes .

Salle Denfert Rochereau Rue Denfert Rochereau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté philippe.rollin54@gmail.com

